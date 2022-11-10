Aranan terör örgütü MLKP şüphelisi, Edirne'de yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, jandarma ekiplerince yapılan uygulama sırasında terör örgütü MLKP şüphelisi N.Ç.K., yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetler kapsamında, `MLKP silahlı terör örgütüne üye olma´ ve `tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme´ suçlarından aranan N.Ç.K.´yi yakalayarak gözaltına aldı. N.Ç.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-11-10 11:23:42



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