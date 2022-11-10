Trakya'da saat 09.05'te hayat durdu



EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84'üncü yıl dönümünde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle anıldı. Trakya´da vatandaşlar, saat 09.05'te siren sesiyle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'üncü yıl dönümünde Edirne'de düzenlenen törenle anıldı. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle öğrenciler katıldı. Anıta çelenklerin konulduğu törende, sirenler eşliğinde gerçekleştirilen 2 dakikalık saygı duruşu sırasında kentte hayat durdu. Vatandaşlar ve esnaf da saygı duruşunda bulundu. Bu sırada yolda araçlarıyla hareket halindeki sürücüler kontak kapatıp yolda saygı duruşuna geçti.

Anma töreni Edirne Belediye Başkanlığı binasında bulunan Atatürk odasının ziyaretiyle devam etti. Vali Kırbıyık, Garnizon Komutanı Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Gürkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'yi ziyareti sırasında kaldığı odada yatağına karanfillerden oluşan Türk bayrağı motifli çelenk bıraktı. Vali Kırbıyık odada bulunan şeref defterini imzaladı. Kırbıyık buradaki notunda, Atatürk'ün ömrü boyunca Türk milletinin muasır medeniyet seviyesine ulaşması için çalıştığını kaydetti. Kırbıyık, "Türk milletinin kudret, kararlılık ve cesaretinden aldığı güçle istiklal mücadelemizi başlatan ve 'Bu benim en büyük eserimdir' dediği Cumhuriyet'i kurarak milli iradeyi hâkim kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin her yönden muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için bütün ömrü boyunca mücadele içerisinde olmuş, var gücüyle çalışmıştır. Milletimizin tarih sahnesinden silinmek istendiği bir dönemde; kahraman bir komutan ve ileriyi gören bir devlet adamı olarak ülkesine ve milletine çok önemli hizmetlerde bulunmuş, her türlü zorluğa karşı ülkemizin iktisadi, zirai, sosyal, kültürel ve daha birçok alanda kalkınması için tüm imkanları seferber etmiştir. Bizler biliyoruz ki, 10 Kasım, sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip büyüterek geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür. İstiklâlimize ve istikbalimize kasteden iç ve dış düşmanlara karşı millet olarak birbirimize kenetlenmede, millî ve manevî değerlerimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığımızda, Büyük Önder Atatürk'ün fikir ve düşünceleri dün olduğu gibi bugün de bizlerin yolunu aydınlatmaktadır. Kurtuluş savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklâl mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır" dedi.

Program, Halk Eğitim Merkezi'nde 80'inci yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma etkinliğiyle devam etti. Programda öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları şiirler ve müziklerden oluşan gösteri sundu.

Keşan ilçesindeki anma töreni ise Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saat 09.05´te çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra ise İstiklal Marşı okunarak, bayraklar yarıya indirildi. Anma programı, Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda şiirler ve kompozisyonlar okunarak, Atatürk Oratoryo gösterisi düzenlendi. Öte yandan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce 'Ataya saygı bisiklet turu' gerçekleştirildi. Törene, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sesli, daire amirleri, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

TEKİRDAĞ'DA ANMA

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Tekirdağ'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile vatandaşların katıldığı anmada saat 09.05'te vatandaşlar Ata'sına saygı duruşunda bulundu.

Çorlu ilçesindeki anma töreni ise Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi. Anmaya Kaymakam Mustafa Eldivan, 5'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile vatandaşlar katıldı.

Kırklareli'deki anma töreni Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Törende Vali Birol Ekici, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saat 09.05'te siren çalan sirenle birlikte saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN-Olgay GÜLER-Ünsal YÜCEL-Uğur AKAGÜNDÜZ-Abdullah YALÇIN

2022-11-10 12:03:04



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