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Edirne'de bir evde yapılan aramada çok sayıda tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

DHA

Edirne'de bir evde yapılan aramada çok sayıda tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi


Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin bir evde yaptığı aramada 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 229 mermi ve 150 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli H.K.´nın İspat Cami Mahallesi´ndeki evinde arama yaptı. Yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 229 mermi, 150 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2022-11-10 19:43:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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