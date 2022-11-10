Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, polis tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3´ü tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de katılımıyla sokak satıcılarına yönelik 6 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 86.89 gram metamfetamin, 0,24 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 400 lira nakit para ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve savcılık ifadeleri tamamlanan 6 şüpheliden 3´ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-11-10 20:15:09



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