MHP'li Başkan: Yunanistan´ın yüzde 10´u Amerika tarafından işgal edilmiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP'li Başkan: Yunanistan´ın yüzde 10´u Amerika tarafından işgal edilmiş

DHA

MHP'li Başkan: Yunanistan´ın yüzde 10´u Amerika tarafından işgal edilmiş


Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, "Yunanistan´ın neredeyse yüzde 10´u, Amerika tarafından işgal edilmiştir. Amerika´nın pay sahibi olmak adına Yunanistan´ı işgal ettiğini ifade etmek istiyorum" dedi.
MHP Genel Merkezi tarafından programlanan `Adım Adım 2023 Köyüm Benim´ toplantıları kapsamında Edirne´ye gelen MHP Antalya Milletvekili, MYK Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Abdurrahman Başkan, MHP İl Başkanlığı´nda toplantı düzenledi. Toplantıya MHP MYK üyeleri Burhan Coşkun, Murat Turna ve İlknur Fidan ile İl Başkanı Zakir Tercan da katıldı. Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar, Süloğlu ilçesine bağlı Büyükgerderli, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı ve merkez ilçeye bağlı Avarız köyü olmak üzere 4 köyde sohbet toplantıları gerçekleştiren MHP heyeti, ardından basın mensupları ile bir araya geldi. MHP heyeti, Meriç ilçesine bağlı Kavaklı, Uzunköprü ilçesine bağlı Karapınar, Keşan ilçesine bağlı Çobançeşme, İpsala ilçesine bağlı Sultanköy ve Enez ilçesine bağlı Yenice köylerini de ziyaret edecek.
`AVRUPA VE AMERİKA YUNANİSTAN´I YALNIZ BIRAKACAK´
Türkiye´nin son 2 yılda sadece pandemi ile değil Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye savaşı, Azerbaycan-Ermenistan savaşı ile ilgilendiğini belirten MHP'li Başkan, "Son dönemde özellikle Türkiye ile Yunanistan ilişkilerini bozmak adına çok çaba sarf edilmekte. Nasıl ki Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı kızdırıp, geri çekilip, Ukrayna´yı yalnız bırakan Avrupa ve Amerika, 2 gün sonra aynı şeyi yapıp Yunanistan´ı yalnız bırakacakları aşikar. Bunlara biz 'dejavu' diyoruz. Yaklaşık 100 yıl önce aynı şey gerçekleşmiş; bütün İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar Yunanistan´ı Türkiye üzerine salıp, hepsi çekilmiştir" diye konuştu.
Yunan halkı ile Yunan siyasetçisi arasında ayrım yaptığını söyleyen Başkan, şöyle konuştu:
"Çünkü Yunan milletinin bu siyasetçilerle aynı fikirde olduğuna inanmıyorum. Siyasetçileri hem önümüzdeki seçimi bahane ederek hem de sadece iktidarlarını devam ettirmek adına aslında ülkelerinin işgaline zemin hazırlamışlardır. Bugün Yunanistan´ın neredeyse yüzde 10´u, Amerika tarafından işgal edilmiştir. 9 tane üs, Dedeağaç gitmiştir. Yanımızda Gümülcine ki bizim buradan 1 saatte gittiğimiz alanlar tamamen Amerika´nın kontrolüne geçmiştir. Buradan Amerika´yı gönderebilmeleri aslında Yunanistan için 2 senede yerleştiler ama belki de 100 senede oradan çıkaramayacaklar. Türkiye´ye karşı bu işin yapıldığını düşünüyorum ama sadece Türkiye´ye karşı bu yığınağın yapılmadığını, önümüzdeki dönemde Doğu Akdeniz´deki 55 trilyon dolarlık doğal gaz ve petrol yataklarından, hidrokarbon yataklarından elde edilecek gelirde Amerika´nın pay sahibi olmak adına Yunanistan´ı işgal ettiğini ifade etmek istiyorum. Aslında Yunan milleti, Yunan devletinin Türk devleti ile ilişkileri iyi olsa bugün Yunanistan´ın havaalanları Almanların, limanları Çinlilerin elinde. Bugün Yunanistan´ın sadece turizm ve nakliyeden geliri var. Eğer hidrokarbon yataklarında Türkiye ile iş birliği içinde olsa Yunan halkının belki de 20-30 yıl sonra borç almaya hiçbir ihtiyacı olmayacak ya da borçlarını kapatma imkanı olacak." 
`BAYKAL DÖNEMİNDEKİ CHP İLE BUGÜNKÜ CHP AYNI DEĞİL´
Türkiye Cumhuriyeti´ni yıkmak isteyen düşmanların sadece dışarıda değil Türkiye´nin içinde de olduğunu söyleyen Başkan, "Türkiye´nin özellikle Azerbaycan´a destek olduğu Ermenistan-Azerbaycan savaşında, Ermenistan´dan taraf olan siyasetçiler de gördük. PKK, Ermenistan´a 3 bin tane PKK´lıyı Ermenistan´a destek vermek amacıyla Karabağ´a doğru gönderdiği dönemde güya adı Türk olan bir milletvekili, `Türkiye, 3 bin tane cihatçıyı geçiriyor´ dedikodusuyla aslında oradaki PKK´nın geçişini bir nevi örtmüştür. CHP´nin çok değerli geçmiş dönemdeki genel başkanları ya da milletvekilleri hiçbir zaman Türkiye´yi yabancı ülkelere şikâyet etmemişlerdir. Türkiye bugün maalesef onunla da karşılaşıyor. CHP, benim de hemşehrim olan Antalya Milletvekili Deniz Baykal dönemindeki CHP ile bugünkü CHP´yi aynı konumda görmemiz mümkün değil. HDP ile çok yakınlaşmış, siyaseti aynı olan bir CHP ile yan yanayız" dedi.
Türkiye´nin önündeki dönemin çok önemli olduğunu vurgulayan MHP'li Başkan, "Cumhurbaşkanı'mız tarafından 'Türkiye´nin Yüzyılı' diye açıklanmıştır. Biz önümüzdeki dönemde cumhuriyetin yeni yüzyılının, 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' olacağına gönülden inanıyoruz. Zaman, Türkiye zamanıdır. Zemin, Türk vatanı, Türk-İslam coğrafyasıdır. Zafer ise Türk milletinindir. MHP, vatanımızın her köşesinde insanımıza muhabbetle dokunuyor, huzurlu ve mutlu bir Türkiye´ye erişim azmini ilmek ilmek dokuyor. Gittiğimiz her yerde gördüğümüz açık gerçek şudur ki 2023 yılında 'Cumhur İttifakı' bu seçimi açık ara farkla kazanacaktır. Anketlere de baktığınızda o anlattıkları 6´lı masanın altında 7´nciyi, 8´inciyi, 9´uncuyu eklemekle de hala yüzde 50´yi bulamadıkları kendi yandaş şirketleri tarafından söyleniyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-11-12 15:03:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'deki trafik kazasında elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'deki trafik kazasında elektrikli bisiklet ...
Yunanistan'dan gelerek Tekirdağ'da karaya oturan yük gemisi kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan'dan gelerek Tekirdağ'da karaya oturan yük ...
Edirne'de polisler huzurevi sakinlerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Edirne'de polisler huzurevi sakinlerini ziyaret etti
Edirne'de muhtarlardan uyuşturucuyla mücadeleye "UYUMA" uygulamasıyla destek
YEREL HABERLER Edirne'de muhtarlardan uyuşturucuyla mücadeleye ...
TÜB Dönem Başkanı Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin oldu
YEREL HABERLER TÜB Dönem Başkanı Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin oldu
TÜ akademisyenlerinin patent alan buluşu, SAHA EXPO 2022'de sergilenecek
YEREL HABERLER TÜ akademisyenlerinin patent alan buluşu, SAHA EXPO ...
Edirne Valisi Kırbıyık, sporcularla bir araya geldi
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, sporcularla bir araya geldi
"Çevreye salınan yeşil papağanlar biyolojik çeşitliliğe zarar verebilir" uyarısı
YEREL HABERLER "Çevreye salınan yeşil papağanlar biyolojik ...
Edirne'de 3 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı, 44 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Edirne'de 3 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı, 44 ...
(Görüntülü) EDİRNE&#039;DE ÜRETİCİ YAĞMUR DUASINA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE'DE ÜRETİCİ YAĞMUR DUASINA ...
Meriç Köprüsü lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak için turuncu renkle ışıklandırıldı
YEREL HABERLER Meriç Köprüsü lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak ...
AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda "Türkiye Yüzyılı" ana temalı eğitim programı gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda "Türkiye Yüzyılı" ...
Son yılların en kurak dönemini yaşayan Edirne'de üretici yağmur duasına çıktı
YEREL HABERLER Son yılların en kurak dönemini yaşayan Edirne'de ...
Edirne'de tefecilik operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de tefecilik operasyonunda 11 şüpheli ...
Edirne´de 'tefecilik- yağma' suç örgütüne operasyonda 11 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne´de 'tefecilik- yağma' suç örgütüne operasyonda ...
Edirne'de yurtlarda yapılan deprem tatbikatına 12 bin öğrenci katıldı
YEREL HABERLER Edirne'de yurtlarda yapılan deprem tatbikatına 12 bin ...
Edirne'de çiftçiler "yağmur duası"na çıkarak bereketli bir yıl diledi
YEREL HABERLER Edirne'de çiftçiler "yağmur duası"na çıkarak ...
(Görüntülü) TRAKYA&#039;DA &#039;MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ&#039;NDE 38 BİN 700 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) TRAKYA'DA 'MİLLİ AĞAÇLANDIRMA ...
Trakya Üniversiteler Birliği heyeti Tekirdağ Valisi Yıldırım'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Trakya Üniversiteler Birliği heyeti Tekirdağ Valisi ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Depreme dayanıklı yapılar ve alınacak önlemlerle kayıpları en aza indirmek mümkün
YEREL HABERLER Depreme dayanıklı yapılar ve alınacak önlemlerle ...
Edirne'de "Kadına El Kalkamaz" farkındalık eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Edirne'de "Kadına El Kalkamaz" farkındalık eğitimleri ...
Kıbrıs gazisi Orhan Sevim'e Milli Mücadele madalyası ve beratı verildi
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi Orhan Sevim'e Milli Mücadele madalyası ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.