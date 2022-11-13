Edirne'de otomobil takla attı; sürücü ile eşi yaralandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü Yusuf Küçükoğlu (72) ile eşi Hatice Küçükoğlu (70) ağır yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında KeşanUzunköprü kara yolu Maltepe köyünde meydana geldi. Uzunköprü'den, Keşan yönüne giden Yusuf Küçükoğlu yönetimindeki 16 JAV 77 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole girerek takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki eşi Hatice Küçükoğlu, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan çift, itfaiye ekiplerince çıkarılıp Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2022-11-13 13:50:41
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