Bakan Kirişci: Ukrayna'dan 442 gemi ile tahıl ve gıda ürünleri çıkarıldı (2)



BAKAN KİRİŞCİ TAVA CİĞER PİŞİRDİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Edirne Ticaret Borsası'nda üreticiler ile bir araya geldi, ardından stantları gezdi. Kadın kooperatiflerince yapılan yemekleri tadan Bakan Kirişci'ye, Edirne peyniri ile Deva-i Misk helvası da ikram edildi. Tezgahın başına geçen Kirişci, ayrıca kentin meşhur lezzeti olan tava ciğeri pişirdi. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ile ciğer pişirip, tadan Kirişci, daha sonra restorasyonu süren Selimiye Camisi'ni gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kirişci, AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-11-13 17:50:55



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