Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 terör örgütü şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 terör örgütü şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafında dün Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri T.C., S.A. ve A.C.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Jandarma ekipleri tarafından dün merkezdeki 1´inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanarak, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi C.T.'nin de jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen C.T., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-11-14 11:56:11
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