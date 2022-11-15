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Alican ZERAY/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de tarihi binada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edirne'de tarihi binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.Görüntü Dökümü:

-Alev alev yanan binadan görüntü

-İtfaiyenin çalışmalarıDHA-Gündem Türkiye-Edirne

2022-11-15 08:02:51



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