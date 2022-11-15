Edirne'de 2 katlı ahşap ev yandı

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Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de terk edilmiş 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Babademirtaş Mahallesi Karanfiloğlu Caddesi'nde kullanılmayan 2 katlı ahşap evde saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, polis yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2022-11-15 09:44:45



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