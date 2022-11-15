Yunanistan´a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ/PDY ve 1 PKK şüphelisi yakalandı.

Jandarma ekipleri, İpsala ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.S. ve A.S.´yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, `FETÖ/PDY´ye üye olmak´ suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri, merkezdeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda da Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-11-15 12:06:42



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