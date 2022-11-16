Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör şüphelisine tutuklama

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 3 terör örgütü şüphelisi, tutuklandı.

Güvenlik güçlerince dün İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri A.S. ve A.S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından dün merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.B.'nin de jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye getirilen M.B., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-11-16 12:28:45



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