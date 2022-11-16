Yangında mahsur kaldı, evin kapısı kırılarak kurtarıldı



Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, bir apartman dairesinde çıkan yangında evde yalnız olan Şükriye Sıvat´ı (76) komşuları, kapıyı kırarak kurtardı. Dumandan etkilenen Sıvat, hastaneye kaldırıldı.

Mithatpaşa Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yangın çıktı. Daireden dumanlar yükseldiğini gören komşuları, evde yalnız olan Şükriye Sıvat'ı kapıyı kırarak kurtardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler alevlere müdahale ederken, sağlık ekipleri ise Şükriye Sıvat'a ilk müdahaleyi yaptı. Dumandan etkilendiği belirlenen Sıvat, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

'YARDIM İSTEYİNCE KAPIYI KIRMAK ZORUNDA KALDIK'

Şükriye Sıvat'a yardım eden komşusu Mahsum Aydın, "Uyuyordum. Annem, 'Yangın var' diye kaldırdı. Annem aşağıya gönderdi, 'Doğal gazı kapat da bir şey olmasın' diye. Aşağıya geldim, bir şey yoktu. Yeni kalktığım için doğal gazın yerini bulamadım. Annemi gönderdim. Alt komşu kapının önünde duruyordu, yardım istiyordu. Biz de elimizden geldiğince kapıya dokunduk, bağırdık ama yerde yığılıymış. Ben de kapıyı kırmak zorunda kaldım. Kapıyı kırınca teyzeyi içeriden aldım, merdivene getirdim. Dışarıdaki ağabeylerimiz, ablalarımız yardıma koştu. Teyzeyi dışarı çıkarttılar. Allah'a şükür bir şey yok, inşallah onda da bir şey olmaz" dedi.

'SON ANDA KURTARDIK'

Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıkmış olabileceğini belirten Aydın, "Şükriye Teyze bizim komşumuz. Biraz yaşlı olduğu için herhalde unutmuş, 'Elektrikli sobasını yakmış' diyorlar. O da devrilince herhalde yanmış. O da bilmiyor. Balkonda oturuyordu. Annem de söylüyor ona, 'Yangın çıkıyor, duman geliyor senden' diyor. O da yaşlı olduğu için üzerine alınmıyor, 'Senden çıkıyordur' diyor. Ondan sonra maalesef yangın çıkıyor. İçeriye gittiğimde yüzü kapkaraydı, zor nefes alıyordu. Ama son anda kurtardık" diye konuştu.

Yangını haber alıp gelen Şükriye Sıvat'ın kızı Kevser Yörük, annesinin yaşadığı duruma üzüldüğünü söyleyip gözyaşı döktü.

Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-11-16 12:48:43



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