Edirne´de, Yunanistan´dan getirilen 55 kilo skunk ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Havsa ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yasa dışı yollarla Yunanistan´dan getirilen 55 kilo skunk ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında, yasa dışı yollarla Yunanistan´dan Türkiye´ye getirilen uyuşturucunun taşındığı belirlenen 34 EJU 345 plakalı otomobili takibe aldı. Havsa'da durdurulup aramaya alınan araçta, valizler içinde 55 kilo skunk ele geçirildi. Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alına alındı.

Öte yandan Keşan ilçesinde ise İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında kargo firmasında yapılan aramada, paketler içinde 980 elektronik sigara likidi ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-11-16 14:53:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.