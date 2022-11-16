Enez Belediye Başkanı Günenç, trafik kazasında yaralandı



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin İpsala ilçesinde, otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç (43) ile 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Keşan-İpsala yolundaki Esetçe beldesi kavşağında meydana geldi. İpsala´dan Keşan yönüne giden Baran Çelik (25) yönetimindeki 22 EN 121 plakalı Enez Belediyesi´ne ait makam otomobili, Esetçe beldesi kavşağında Hasan Çetin'in (68) kullandığı 22 DP 209 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada, sürücüler Çelik ve Çetin ile makam otomobilinde bulunan Enez Belediye Başkanı Günenç yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Belediye Başkanı Özkan Günenç ve makam şoförü Baran Çelik´in sağlık durumunun iyi olduğu, traktör sürücüsü Hasan Çetin´in ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2022-11-16 15:33:33



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