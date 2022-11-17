Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Jandarma ekipleri, İpsala ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen K.K.T. ve H.T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, `FETÖ/PDY´ye üye olmak´ suçundan arandığı belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-11-17 12:24:12



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