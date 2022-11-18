Edirne'de 6 asırlık Muradiye Camisi'nin haziresi yenilendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de 6 asırlık Muradiye Camisi'nin haziresi yenilendi

DHA

Edirne'de 6 asırlık Muradiye Camisi'nin haziresi yenilendi


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de 1426 yılında 2'nci Murad tarafından yaptırılan Muradiye Camisi'nin haziresindeki 52 tarihi mezar taşı restore edilip yenilendi. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, kentte tespit edilen 41 tarihi mezarlığın daha aynı şekilde restorasyonunun gerçekleştirileceğini belirterek, "Bu mezarlıklar birer tarihi vesika. Çünkü dönemin kültürünü yansıtıyor. Çok önemsiyoruz bu çalışmayı" dedi.
Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapan Edirne'de, yıpranıp bozulmaya başlayan tarihi mezarlıklarda restorasyon çalışması başlatıldı. Edirne Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen projede Edirne Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne Müze Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin ortak çalışmaları kapsamında hazire alanları gezilip restorasyon ve konservasyona ihtiyacı olan 41 alan belirlendi. Çalışmaların ilk olarak başlatıldığı, 2'nci Murad tarafından yaptırılan 6 asırlık Muradiye Cami haziresinde sona gelindi. Alanda bulunan 52 mezar taşı restorasyon ve konservasyondan geçirilip yenilendi.
'ESERLERİN AYAKTA TUTULMASI HEPİMİZİN İÇİN BİR GÖREV'
Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "Edirne, kadim bir şehir, bu kadim şehrin günümüzde de kültürel değerlerinin ayakta tutulması hepimizin sorumluluğu. Restorasyonu devam eden Selimiye, bu şehrin mücevheri. Ancak Selimiye'nin yanı sıra çok değerli tarihi ve kültürel varlıklara da sahibiz. Hep söylüyorum, 2'nci Bayezid Külliyesi, 3 Şerefeli Cami, Eski Cami, bugün burada bulunduğumuz Muradiye Camisi, bunların her biri aslında bir şehrin simgesi olabilecek tarihi eserler. Ama tabi Selimiye gibi görkemli bir eser olunca biraz daha Edirne ile özdeşleşen Selimiye oluyor. Bu anlamda bu eserlerin ayakta tutulması hepimiz için bir görev" dedi.
'TARİHİ MEZARLIKLARIN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASINI BAŞLATTIK'
Edirne'de başlattıkları çalışmaları anlatan Kırbıyık, "Bu anlamda zaman zaman ziyaretlerimizde, zaman zaman da basında yer alan haberlerde şunu gördük; özellikle tarihi mezarlıklarımız, cami hazirelerimizde bir yıpranma olduğunu gördük. Nasıl bir yöntem geliştirebiliriz diye arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, 'karşılıklı güç birliği yapalım' anlayışı gelişti. Başta Trakya Üniversitesi'nden akademisyen hocalarımız bu çalışmanın rehberlik kısmını ve yönlendirilmesini üstlendiler. Belediye ve Özel İdare'den görevli arkadaşlarımız oldu. Yine Kültür ve Vakıflar Bölge müdürlüklerimiz koordinasyonunda tarihi mezarlıkların bakım ve onarım çalışmasını başlattık. Burada da bunun ilk örneğini görüyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalardan itibaren diğer yerlerde de bu çalışmalar hızlı bir şekilde devam edecek" diye konuştu.
'BU MEZARLIKLAR BİRER TARİHİ VESİKA'
Ziyaretçilerin mezarlıklarda yatan kişilerin isimlerini de plakalar aracılığıyla okuyabilmesini sağladıklarını kaydeden Kırbıyık, "Burada yapılan işlerden bir tanesi de burada yatan zatların kimliklerinin, bir nevi gelen ziyaretçilerin görebileceği şekilde plakalar da oluşturuldu. Artık gelen ziyaretçiler de burada kimlerin bulunduğuna dair bilgiler de edinebilecekler. Biliyorsunuz, bu mezarlıklar aslında birer tarihi vesika. Çünkü dönemin kültürünü yansıtıyor. Buradaki mezarda kimin defnedildiğine dair bize bilgiler veriyor, dönemsel ve kültürel anlamda veriler elde ediyoruz. Bu anlamda çok önemsiyoruz bu çalışmayı" dedi.
Vali Kırbıyık, restorasyon çalışmalarına Hasan Sezai Camisi Haziresi, Gazi Mihal Bey Camisi Haziresi, Şah Melek Paşa Camisi Haziresi ve Fatma Hatun Mezarlığı'nda devam edileceğini belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-11-18 16:31:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'deki tarihi Muradiye Camisi'nin haziresindeki mezar taşları onarıldı
YEREL HABERLER Edirne'deki tarihi Muradiye Camisi'nin haziresindeki ...
Edirne'de imam hatip öğrencileri, okulda öğrendiklerini cuma namazı kıldırarak pekiştiriyor
YEREL HABERLER Edirne'de imam hatip öğrencileri, okulda ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
(Görüntülü)YUNAN GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DARBETTİĞİ FASLI GÖÇMEN DÖVDÜLER, İŞKENCE ETTİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü)YUNAN GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DARBETTİĞİ FASLI ...
Yunan güvenlik güçlerinin darbettiği Faslı göçmen: Dövdüler, işkence ettiler
YEREL HABERLER Yunan güvenlik güçlerinin darbettiği Faslı göçmen: ...
Yunanistan'ın geri ittiği Fas uyruklu düzensiz göçmenler yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın geri ittiği Fas uyruklu düzensiz ...
Edirne'de uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan 4 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan 4 zanlı ...
Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
Keşan'da "100. Yılı’nda Her Yönüyle Keşan Sempozyumu" başladı
YEREL HABERLER Keşan'da "100. Yılı’nda Her Yönüyle Keşan Sempozyumu" ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
(Görüntülü) PROF. DR. ACUNAŞ: BEBEK, ANNENİN İÇTİĞİ HER 1 SİGARAYI 40 SİGARA GİBİ ALGILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) PROF. DR. ACUNAŞ: BEBEK, ANNENİN İÇTİĞİ ...
Prof. Dr. Acunaş: Bebek, annenin içtiği her 1 sigarayı 40 sigara gibi algılıyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Acunaş: Bebek, annenin içtiği her 1 ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Türkiye'de prematüre doğum oranı artıyor
YEREL HABERLER Türkiye'de prematüre doğum oranı artıyor
Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi ...
TÜ'de "Kurumsal Risk Çalıştayı" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER TÜ'de "Kurumsal Risk Çalıştayı" gerçekleştirildi
Edirne'de gümrük kaçağı 11 bin elektronik sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de gümrük kaçağı 11 bin elektronik sigara ele ...
Edirne'de FETÖ mensubu 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de FETÖ mensubu 2 kişi Yunanistan'a kaçarken ...
Edirne'de yanan ahşap binadan tekrar duman çıkması üzerine soğutma çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Edirne'de yanan ahşap binadan tekrar duman çıkması ...
Osmanlı'nın beylikten devlete geçiş sürecinin mimari simgesi: Edirne Yeni Sarayı
YEREL HABERLER Osmanlı'nın beylikten devlete geçiş sürecinin mimari ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.