Marmara için `kuvvetli rüzgar´ uyarısı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü´nden (MGM), yarın, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapılarak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi´nce yapılan açıklamada, rüzgarın yarın bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesinin beklendiği kaydedildi. Yetkililer, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-11-19 15:17:46



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