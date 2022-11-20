Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Jandarma ekiplerince 3 gün önce İpsala ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri K.K.T. ve H.T.'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-11-20 12:02:31



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