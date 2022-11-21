Yunanistan'a kaçmak isteyen 1 PKK şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi S.D., askeri yasak bölgede yakalandı.

Jandarma ekipleri, merkezdeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi S.D.'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.D.'nin işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-11-21 11:26:37



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