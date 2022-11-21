Yunanistan'a kaçmak isteyen 1 PKK şüphelisi yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada jandarma ekiplerince yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi S.D., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-11-21 13:53:24



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