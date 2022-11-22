Yunanistan´a kaçmak isteyen 2 terör örgütü şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi M.S. ile FETÖ/PDY şüphelisi Ş.S.´yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerince emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı olan 7´si yabancı uyruklu 50 şüpheli de yakalanarak, haklarında adli işlem yapıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-11-22 11:53:20



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