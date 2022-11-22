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Yunanistan´a kaçmak isteyen 2 terör örgütü şüphelisi yakalandı (2)

DHA

Yunanistan´a kaçmak isteyen 2 terör örgütü şüphelisi yakalandı (2)


2 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi M.S. ile FETÖ/PDY şüphelisi Ş.S.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Bu arada jandarma ekiplerince, İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri Ş.T. ve İ.Ş.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan jandarma ekipleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi İ.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-11-22 13:34:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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