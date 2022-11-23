Edirne'de hareket halindeyken alev alan vinç yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde seyir halindeyken alev alan vinçteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sabah saatlerinde Gelibolu'ndan Keşan'a giden vinç, Korudağ mevkisinde motor kısmından alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü; vinç kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-11-23 14:47:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.