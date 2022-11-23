Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi İ.A. tutuklandı.

Jandarma ekipleri, dün merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi İ.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarma işlemleri tamamlanan İ.A., adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından İ.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-11-23 15:30:21



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