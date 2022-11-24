Kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama (2)

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2 FETÖ/PDY ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Jandarma ekipleri, İpsala ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi H.Y. ve Y.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin `FETÖ/PDY´ye üye olmak´ suçundan dosyalarının olduğu belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-11-24 15:05:51



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