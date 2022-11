Mustafa Sarıgül: Ey Miçotakis, Amerika'dan dost olmaz

Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ey Miçotakis, sana barış elimizi uzatıyoruz, sen bize yumruğunu sıkıyorsun. Ey Miçotakis; şunu bil ki ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz. Miçotakis, Amerika'yı bırak. Türkiye ile dost olmak senin hayrınadır" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde partisinin düzenlediği etkinliğe katıldı. Beyaz önlük giyerek konuşan Sarıgül, "Muhalefet, iktidardan önemlidir. İktidarı her rejimde bulabilirsiniz. Krallıkta da diktatörlükte de iktidar var ama muhalefet sadece demokrasilerde var. Muhalefetin güçlü ve iktidara hazır olması, halka umut vermesi lazım. Muhalefetin iktidarı denetlemesi, kontrol etmesi ve gözetlemesi lazım. Sorunlara çözüm üreterek, iktidarın alternatifi olduğunu ortaya koyması lazım. Türkiye Değişim Partisi olarak iktidarın doğrularını destekledik, yanlışlarını söyledik, çözüm önerilerimizi ortaya koyduk. Siyaset, iddia işidir. Türkiye Değişim Partisi, iddialı bir partidir" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e seslenen Sarıgül, "Miçotakis'in babası, Yunanistan'da darbe olduğu zaman geldi, Türkiye'ye sığındı. Miçotakis'e gerekli cevabı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Atina Parlamentosu'nun önünde genel sekreterimiz ile birlikte onurla ve gururla korkmadan, çekinmeden, Türk bayrağını açarak Miçotakis'e dedik ki 'Ey Miçotakis; Amerika'ya güvenme, Türkiye ile dost olmaya çalış'. Ey Miçotakis, sana barış elimizi uzatıyoruz, sen bize yumruğunu sıkıyorsun. Ey Miçotakis; şunu bil ki ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz. Miçotakis, Amerika'yı bırak. Türkiye ile dost olmak senin hayrınadır. Miçotakis şunu bilsin ki 100 sene önce İzmir'de atalarına, dedelerine gerekli mesajı verdik. 100 sene öncesine baksın ve Miçotakis akıllı olsun. Türk insanının sabrını taşırmasın" diye konuştu.

GENEL AF ÇAĞRISI YAPTI

Mustafa Sarıgül, toplantının ardından Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde genel af çağrısını yineledi. TDP Genel Merkezi'nden 9 Nisan'da genel af çağrısında bulunduğunu hatırlatan Sarıgül, "Pandemi koşulları nedeniyle hızlı yargılamalar ve gözden kaçan bazı konular oldu. Pandemi koşullarıyla nedeniyle online yargılamalar esnasında bazı sıkıntılı durumlar ortaya çıktı. O nedenle cezaevlerinde dünyaya gelen binlerce çocuğumuz var. Cezaevleri dışında annesini, babasını göremeyen binlerce çocuğumuz var. Maalesef bir el Türk gençliğine uzandı. Binlerce gencimiz uyuşturucu batağıyla karşı karşıya kaldı. Binlerce gencimiz ne yazık ki uyuşturucu kullandı. O nedenle TDP olarak af çağrımız, siyasi bir çağrı değil kesinlikle vicdani bir çağrıdır. 325 bin kader mahkumu böylesine bir kardeşlik hukuku affını beklemektedir. Bütün siyasi partileri, kardeşlik hukuku affına destek vermeye davet ediyorum. Anneler, babalar, kardeşler için affet Türkiye'm. Affet Türkiye'm çağrımız; bayrağımıza, toprağımıza karşı işlenen suçlar hariçtir. Kadınlarımıza karşı, kadın cinayetlerinde işlenen suçlar hariçtir. Uyuşturucu baronları, bu af talebinin kesinlikle dışındadır" dedi.

Sarıgül, daha sonra kent merkezindeki Saraçlar Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

2022-11-24 17:13:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.