Edirne'de ciğere tarifesiz zam yapan esnafa 'kapama' uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de ciğere tarifesiz zam yapan esnafa 'kapama' uyarısı

DHA

Edirne'de ciğere tarifesiz zam yapan esnafa 'kapama' uyarısı


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de 75 liraya satılan tava ciğerde, bazı esnafın maliyetleri neden gösterip tarifenin üzerinde fiyatla porsiyonunu 90 liraya çıkarmasının ardından kentte denetimler sıklaştırıldı. Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, 2 kez üst üste ceza yiyen esnafa 3'üncüde işletme kapatma cezası gelebileceği uyarılarından bulundu. Cingöz, "Biz esnafın temsilcisiyiz, onların mağdur olmasını istemeyiz ama vatandaşı da düşünmek zorundayız. Önümüzde bir yılbaşı var. Yılbaşından sonra mutlak surette bir tarife değişikliği olacak" dedi.
Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti tava ciğer, en son mayıs ayında 20 lira zamlanarak porsiyonu 75 liradan satılmaya başlandı. Kentte zam kararı alma yetkisi bulunan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB) bu tarihten sonra tarifeye yönelik herhangi bir artış yapmadı. Ancak esnaftan bazısı geçen haftalarda maliyetlerdeki artışları neden gösterip zam yaptı. 75 lira olan tava ciğerin, bazı işletmelerde porsiyonu 90 ile 95 lira arasında değişen fiyatta satılmaya başlandı.
'KAPATMAYA KADAR GİDEBİLİYOR'
EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, tarifesiz satış yaptıkları belirlenen ve 2 kez üst üste ceza yiyen esnafa 3'üncü de işletme kapatma cezası gelebileceği uyarısında bulundu. Cingöz, "Bize şikayet geldiği zaman arkadaşa diyoruz ki; 'Aldığın fişi veya faturanı getir ki bizde bir done olsun' Getirdiği zaman bakıyoruz tarife ne? Bakıyoruz tarifede 75 lira olan ürüne 98 lira yazmış. Bu durumda disipline sevk ediyoruz, disiplin de cezai müeyyideyi uyguluyor. Bizim uyguladığımız ceza sınırı da belli, en üst seviye yani 2 aidat. Bu da 1300 liraya tekabül ediyor. Tekrarlanması halinde bu cezanın iki katı ceza yazılıyor, en son durum kapatmaya kadar gidebiliyor" dedi.
"Bize kayıtlı olmayanlara yapacağımız bir işlem yok" diyen Cingöz, " Esnaf odaları birliğine kayıtlı, alt odalarda kayıtlı esnaf hakkında gelen şikayetleri değerlendirebiliriz ama Sanayi ve Ticaret Odası'nda kayıtlı olan esnaf hakkında işlem yapamayız. Onun da yazacağı ceza belli. Bu konuda aslında denetleyecek ve cezayı yazacak yer Ticaret İl Müdürlüğü. Bu iş belediyeyle de olmaz. Bunu yetkililere de söyledim" diye konuştu.
Yılbaşından sonra mutlaka bir tarife değişikliğine gideceklerini dile getiren Kemal Cingöz, "Yılbaşından sonra mutlak surette bir tarife değişikliği olacak. Ama ilk baş bir artışlar ne oranda olacak onu görelim. Sadece bu iş bundan ibaret değil, en önemli unsur elektrik. Artık kış geldi, doğal gaz kullanacaklar, bu da maliyeti arttıracak. Fiyatların oturduğu seviyeyi değerlendirip makul ölçüde esnafı da koruyacak bir tedbir alırız. Burada en belirleyici de asgari ücret olacak. Kimisi 9 bin lira diyor, kimisi 7 bin lira diyor. Aralık ayı içerisinde bu da belli olacaktır" dedi.
'ESNAFIN MAĞDUR OLMASINI İSTEMEYİZ'
Tarife değişikliği bekleyen esnafa da çağrıda bulunan Cingöz, "Biz esnafın temsilcisiyiz, onların mağdur olmasını istemeyiz ama vatandaşı da düşünmek zorundayız. Önümüzde bir yılbaşı var. Bu yılbaşından sonra fiyatlar ne tarafa evrilecek bunu kestirebilen de yok. Şu yılbaşını bir görelim. Asgari ücretin artacağı zaten aşikar. Bunu herkes biliyor ama ne oranda artacağını bilen yok. Yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak açıklandı. Bunların hepsi önümüzdeki dönemde yılbaşından sonra fiyatlar oturduktan sonra bakılacak şeyler. Tabii ki biz esnafın mağdur olmasını istemeyiz, gereğini de yaparız" diye konuştu.
'TARİFE DEĞİŞİKLİĞİNDEN BAŞKA ÇARE YOK'
Ciğerci esnafı Nusret Demir, artış yapmaktan başka çarenin olmadığını belirterek, "Biz son fiyatlara yetişmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz, son dönemde her şeye artış geldi. Ciğere, yağa, domatese artış geldi. Biz de mecburen yakın süreçte artış yapacağız tarife çıkması halinde, çünkü başka çaremiz yok. Bende şu anda az adam var, bu fiyat belki beni kurtarabiliyor ama büyük işletmelerde, çok eleman çalıştıranların işi şu anda çok zor çünkü gerçekten giderleri çok ağır. Dolayısıyla zam şart" dedi.
'SIKI DENETİM OLMALI'
Esnaf Kemal İmrak da fiyatların yılbaşına kadar aynı oranda devam etmesi gerektiğini söyledi. İmrak, "İlk önce asgari ücretin açıklanması lazım, yapılması gereken neler var ona göre görelim. Bu suni şişirmelerle bir yere gidemeyiz, bence bunda yarar var. Bence şu anda 9095 lira olmaması lazım. En azından bir yılbaşını atlatıp, ocak ayında neler olacak onu görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Oda başkanlarımız, birlik başkanlarımız daha iyi biliyor. Ayrıca sıkı denetim yapılmalı. Kimin kaça sattığı belirlenmeli. Sıkı denetimde bunların hepsi ortaya çıkar. Biraz denetim olsun yeterli olacaktır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-11-25 11:08:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli tekvandocu Atakan Gorça, Balkan Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor
YEREL HABERLER Milli tekvandocu Atakan Gorça, Balkan Şampiyonası'nda ...
Edirne'de metruk ahşap bina yandı
YEREL HABERLER Edirne'de metruk ahşap bina yandı
Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Çetin'den israfın önlenmesi çağrısı:
YEREL HABERLER Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Yardımcısı ...
Edirne Valisi Kırbıyık, AA Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, AA Edirne Bölge Müdürlüğünü ...
(Görüntülü)MUSTAFA SARIGÜL EY MİÇOTAKİS, AMERİKA&#039;DAN DOST OLMAZ
YEREL HABERLER (Görüntülü)MUSTAFA SARIGÜL EY MİÇOTAKİS, ...
Edirne Valisi Kırbıyık, kentin kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, kentin kurtuluşunun 100. yıl ...
Edirne'de liseliler, yazılarla kirletilen emekli çifte ait binanın duvarlarını boyadı
YEREL HABERLER Edirne'de liseliler, yazılarla kirletilen emekli ...
Mustafa Sarıgül: Ey Miçotakis, Amerika'dan dost olmaz
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül: Ey Miçotakis, Amerika'dan dost olmaz
Üniversitelilerin yetiştirdiği kabaklarla hazırlanan tatlılar öğretmenlere ikram edildi
YEREL HABERLER Üniversitelilerin yetiştirdiği kabaklarla hazırlanan ...
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Edirne'de basın toplantısı düzenledi:
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül, Edirne'de basın toplantısı ...
25 Kasım Edirne'nin kurtuluşu mesajları
YEREL HABERLER 25 Kasım Edirne'nin kurtuluşu mesajları
Kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama (2)
YEREL HABERLER Kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisine ...
(Görüntülü)EDİRNE&#039;DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)EDİRNE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ ...
Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama
YEREL HABERLER Kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisine ...
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
Matrah güncellemesinin otomobil piyasasını hareketlendirmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Matrah güncellemesinin otomobil piyasasını ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
TBMM KEFEK Başkanı Aksal'ın Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER TBMM KEFEK Başkanı Aksal'ın Öğretmenler Günü mesajı
Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı ...
Halk oyunları öğrenen öğretmenler, meslektaşlarının karşısına çıktı
YEREL HABERLER Halk oyunları öğrenen öğretmenler, meslektaşlarının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.