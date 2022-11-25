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Türk ve Bulgar kadın futbol takımları, kadına şiddete tepki için dostluk maçında karşılaştı

DHA

Türk ve Bulgar kadın futbol takımları, kadına şiddete tepki için dostluk maçında karşılaştı


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)Edirne'de, 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında, Karaağaç Ardaspor Kadın Futbol Takımı ile Bulgaristan'ın Filibe şehrinden gelen FK Enko Kadın Futbol Takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. Başlama vuruşunu Edirne Belediyesi'nin kadın meclis üyelerinin yaptığı maça iki ülkenin kadın futbolcuları 'kadına şiddete hayır' pankartıyla çıktı.
Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri ve 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında, Karaağaç Ardaspor Kadın Futbol Takımı ile Bulgaristan'ın Filibe şehrinden gelen FK Enko Kadın Futbol Takımı dostluk maçında bir araya geldi. Orta hakemliğini kadın hakemin yaptığı maçta, başlama vuruşunu Edirne Belediye meclisinin kadın üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile birlikte yaptı. Takımlar sahaya kadına 'karşı şiddete hayır' pankartıyla çıktı.
EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN: KADINA ŞİDDETE HAYIR DİYORUZ
Kadına karşı şiddetin önlenmesi yönünde mesaj vermek adına etkinliğin düzenlendiğini belirten Edirne Belediye Başkanı Gürkan, "Hem kadına şiddetin önlenmesi anlamında bir mesaj vermek hem de Edirne'nin 2022 yılını kutlamak istedik. Edirne, özgür kadınların olduğu, kadına şiddetin en az olduğu şehirlerden birisi. Bu anlamda bugün verilecek mesajın da kadınların bugüne kadar erkek sporu olarak bilinen futbolda da ne kadar başarılı olduklarını hep beraber göreceğiz. Kadına şiddete hayır diyoruz ve Edirne'mizin 100. kurtuluş yılını bir kez daha kutluyoruz" diye konuştu.
KARAAĞAÇ ARDASPOR KULÜBÜ BAŞKANI BİROL SALÇIN: EDİRNE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK
Amaçlarının hem dostluk mesajı vermek hem de günün anlamına dikkat çekmek olduğunu söyleyen Karaağaç Ardaspor Kulübü Başkanı Birol Salçın, "Edirne'mizin kurtuluşunun 100. yıl kutlamaları kapsamında böyle bir etkinlik yaptık. Hem Edirne'mizin kurtuluşunu kutluyoruz, hem de bugün uluslararası kadına şiddete hayır günü. Ayrıca onu da kutluyoruz. Şenlik havasında geçiyor. Burada kadın futbol olarak Edirne'de bir ilki gerçekleştirdik. Karaağaç Ardaspor Kadın Futbol takımı Edirne'de resmi olarak kurulmuş ilk kadın futbol kulübü. Bugün de kadınlara özel bir gün olduğu için Bulgaristan'dan FK Enko kulübünü davet ettik, onlar da bizleri kırmadılar, hep birlikte kutlayalım dedik. Onları misafir ettik" ifadelerini kullandı.
Belediye meclisinin kadın üyelerinin vuruşuyla başlayan maç, 30'ar dakikadan iki devre halinde oynandı. 60 dakika sonunda maçı 4-2 FK Enko kazandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Oyunculardan detay
Karaağaç Arda Başkanı Birol Salçın röportaj
Belediye Başkanı Gürkan'ın oyuncuları selamlaması
Gürkan'ın oyunculara çiçek vermesi
Başlama vuruşu
Maçtan detaylarDHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-11-25 16:52:23

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