Edirne´de kargo şubesinde 16 pompalı tüfek ele geçirildi



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, bir kargo şubesinde yapılan aramada suikast silahı olarak da bilinen 16 kısa pompalı tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, `6136 sayılı kanuna muhalefet´ suçu kapsamında il merkezinde bulunan bir kargo şubesinde yaptıkları aramada suikast silahı olarak da bilinen 16 kısa pompalı tüfek ele geçirdi. Silahlara el konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-11-25 18:23:39



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