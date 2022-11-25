

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isteyen 14 terör şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftalık süre içerisinde terörle mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmalarda yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isteyen 10´u FETÖ/PDY, 4´ü terör örgütü PKK/KCK olmak üzere 14 terör şüphelisini yakalayarak, gözaltına aldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik yapılan faaliyetler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 10´u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 43 kişi ile askeri suçlardan aranan 29 şüpheli yakalanarak, haklarında yasal işlem yapıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-11-25 18:25:11



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