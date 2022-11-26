

EDİRNE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100´üncü yılında sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Saraçlar Caddesi´nde düzenlenen konsere binlerce Edirneli katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, eşi Esra Gürkan, İsmet İnönü´nün torunu Gülsün Bilgehan´ın da izlediği konserde Haluk Levent, `Uçak´, `Anlasana´, `Yollarda bulurum seni´ gibi sevilen şarkılarının yanı sıra Cem Karaca´nın `Islak Islak´, Erkin Koray´ın `Estarabim´ şarkılarını seslendirdi.Trakya´dan Anadolu´ya birçok yörenin türkülerini de Edirneliler için söyleyen Levent, konserde müziğe başladığı kent olan Edirne´deki anılarını da dinleyicileriyle paylaştı. Levent, konser sırasında zaman zaman sahneden inerek vatandaşların yanına gitti. Şarkılarını izleyicilerle birlikte söyleyen Levent, zaman zaman duygusal şarkılarında ise bazı Edirneliler ile dans etti.Konserde Levent´e çiçek takdim eden Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan da sanatçıya Edirne´de sahne aldığı için teşekkür ederek, tüm Edirnelilerin kurtuluş yıl dönümü kutladı. Sanatçı Haluk Levent de Edirne´nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100´üncü yılını kutlayarak, konserini İzmir Marşı ile tamamladı

Görüntü Dökümü

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-Haluk Levent´in sahneye çıkışı

-Haluk Levent´ten detaylar

-Edirnelilerden detaylar

-Haluk Levent´in dans etmesi

-Haluk Levent´in sahneden inmesi

-Haluk Levent´in Edirnelilerle şarkı söylemesi

-Haluk Levent´in hayranı ile dans etmesi

-İzleyicilerden detaylar

-Haluk Levent´in sahnede hayranıyla oynaması

-Haluk Levent´in konuşması

-Recep Gürkan´ın konuşması

-Haluk Levent´ten detaylar

-Haluk Levent´in yaşlı teyze ile dans etmesi

-Konserin sonuHaber-Kamera: Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Edirne

2022-11-26 00:31:56



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