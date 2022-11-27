Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Jandarma ekipleri tarafından 3 gün önce İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri H.Y ve Y.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-11-27 12:13:38



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