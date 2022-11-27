Edirne'de yağ fabrikasının silosunda yangın

Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNEHavsa karayolu üzerinde bir yağ fabrikasının hammaddelerin bulunduğu silosunda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, akşam saatlerinde Edirne Havsa karayolu üzerinde bulunan bir yağ fabrikasının ham maddelerinin bulunduğu silosunda başladı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında, dumanı gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Olay yerinde önlem amaçlı sağlık ekipleri de bekletildi.
Sıvı yağ üretilen fabrikanın çekirdeklerini depoladığı silodaki yangında alevler kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-11-27 18:52:02
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