MSB, F-16´ların Edirne´de selamlama uçuşuna ait havadan görüntüleri paylaştı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamalarında gerçekleştirilen F-16 savaş uçaklarının selamlama uçuşunun havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

MSB´nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımında, F-16´ların selamlama uçuşuna ait görüntülere yer verildi. Paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları, Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde selamlama/pasaj uçuşu gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-11-28 19:11:05



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