Edirne´deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan iki araçta yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi ve 2 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde sürücülüğünü Ç.G. ve K.T.´nin yaptığı iki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isteyen Türkiye İŞKUR Genel Müdürlüğü´nden ihraç uzman yardımcısı A.Y., sınıf öğretmenliğinden ihraç M.Y., polis memurluğundan ihraç Y.A. ve ev hanımı L.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin `FETÖ/PDY´ye üye olmak´ suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan A.Y. ve M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ç.G. ve K.T. `göçmen kaçakçılığı´, Y.A. ve L.K. ise `FETÖ/PDY´ye üye olmak´ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 2 organizatöre ise trafik yönünden 21 bin 924 lira idari para cezası uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-11-28 19:18:59



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