Edirne´deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan iki araçta yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi ve 2 organizatör tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde sürücülüğünü Ç.G. ve K.T.´nin yaptığı iki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isteyen Türkiye İŞKUR Genel Müdürlüğü´nden ihraç uzman yardımcısı A.Y., sınıf öğretmenliğinden ihraç M.Y., polis memurluğundan ihraç Y.A. ve ev hanımı L.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin `FETÖ/PDY´ye üye olmak´ suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan A.Y. ve M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ç.G. ve K.T. `göçmen kaçakçılığı´, Y.A. ve L.K. ise `FETÖ/PDY´ye üye olmak´ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 2 organizatöre ise trafik yönünden 21 bin 924 lira idari para cezası uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2022-11-28 19:18:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.