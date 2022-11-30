

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, yarın sabah saatlerinden sonra etkili olmasının beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya´da görülecek kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerinden sonra Edirne çevreleri, Kırklareli´nin kuzey ve batı ilçeleri (Kofçaz, Demirköy, Merkez, Babaeski ve Pehlivanköy) ve Tekirdağ´ın batı kesimlerinde (Hayrabolu ve Malkara) yerel olmak üzere kuvvetli (21-60 kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi. Olası ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-11-30 16:58:26



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