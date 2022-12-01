Edirne polisinden otogarda 'kış lastiği' denetimi



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de polis ekipleri, bugün başlayan zorunlu kış lastiği kullanımı kapsamında, şehir içi ve şehirler arası taşımacılık yapılan araçlara yönelik otogarda denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda ticari araçlara yönelik 'kış lastiği' uygulaması gerçekleştirdi. Tek tek durdurulan araçların lastikleri, polis ekiplerince kontrol edildi. Lastik derinlik ölçme kumpasıyla yapılan denetimlerde, lastik derinliğinin 4 milimin altında kalıp kalmadığına bakıldı. 1 Nisan'a kadar geçerli kış lastiği zorunluluğu kapsamında, kış lastiği takılı olmayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek.

Taksi sürücüsü Uygar Atalay, taşımacılık sektöründe kış lastiğinin zorunluluk olduğunu belirterek, "Sürekli yolcu taşıyoruz, sonuçta can taşıyoruz. Bence bu denetimler gerekli. Ben de 3 hafta önce kış lastiğimi taktım, son güne bırakmadım. Tüm sürücü arkadaşların da takmasını öneririm" dedi.

Minibüs sürücüsü Şerafettin Kök de önlemlerini önceden aldıklarını söyleyerek, "1 Aralık'ta zaten kış lastiği takmak mecburi. Biz daha önceden tedbirimizi aldık. Şartlara uygun yolumuza gidiyoruz. Umarım bu denetimler sıklaşır çünkü herkesin kış lastiğini takması gerekiyor" diye konuştu.

Taksi sürücüsü Kenan Laz, tüm taşımacı esnafının kış lastiği takması gerektiğini dile getirerek, "1 Aralık itibarıyla kış lastiklerinin takılması gerekiyordu. Biz de bu kurallara uyduk, lastiklerimizi taktık. Umarım kazasız belasız bir kış geçiririz. Tüm esnaf arkadaşlarımızın da kış lastiklerini takması gerektiğini düşünüyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-12-01 12:15:54



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