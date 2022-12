Edirne'de kedi ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı 

Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yıkılmış evin bahçesinde 15 ölü kedi bulundu. Olayla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü soruşturma başlattı. Hayvanseverler kedilerin zehirlenerek, mahalleli ise köpekler tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Talatpaşa Mahallesi'nde yıkılmış bir evin bahçe kısmında dün 15 ölü kedi bulundu. Hayvanseverlerin şikayetiyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis yaptığı incelemede belirli tarihler arasında kedilerin öldüğünü tespit etti. Durum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Yetkililer, ölü kedilerden numune alıp inceleme başlattı. Edirne'deki hayvanseverler, kedilerin zehir verilerek öldürüldüğünü iddia etti.

Talatpaşa Mahallesi'nde oturanlar, kedileri sokak köpeklerinin öldürdüğünü iddia etti. Mahallede oturan Vahit Akay, "2 tane köpek var, onlar sürekli boğup bırakıyor. Kapının önünden kendi kedimi de aldım. Belediyeye de şikayette bulundum. 'İlgileneceğiz' dediler, geldiler ama o sırada köpekler bulunamadı. Köpekler sürekli öldürüp aynı yere bırakıyor. Mahalle de bu köpeklerden şikayetçi. 10 taneye yakın kedi boğdular. Kendimiz de hayvanseveriz. Süreli yemek koyuyoruz ama mahallede kedi bırakmadı köpekler. Bizzat kendim gördüm" diye konuştu.

Mahallede oturan Derin Özlü de "Ben çok üzüldüm. Kendi kedim de var. Bir de bu soğuk havalarda hayvanlar sığınmak için bir yerlerde duruyorlar. Ne zararları vardı da zehirlediler ya da başka bir şey yaptılar bilmiyorum" dedi.

Açelya Kahve ise üzüntüsünü dile getirerek, "Çok korkunç bir olay. Çok fazla üzüldük. Çünkü hayvanların hiçbir zararı yok" ifadelerini kullandı.

'HAYVANLAR KONUSUNDA ÇOK BİLİNÇSİZİZ'

Edirne Doğa, Çevre ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği (EDSHAYKO) yönetimi ve üyeleri, olay üzerine Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Dernek başkanı Simge Çalışkan, "Çok üzgünüz. Biz senelerdir burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama Edirne halkı da çok bilinçsiz. Aslında Türkiye olarak hayvanlar konusunda çok bilinçsiziz. Bizim yapmak istediğimiz onlara alan sunmak. Mama yardımı, tedavi, kısırlaştırma istiyoruz. Bunun için sokak hayvanlarımızın sonuna kadar arkasındayız" dedi.

EDSHAYKO Başkan Yardımcısı Mürvet Taşvur ise ölen kedilerin zehirlendiğini iddia ederek, "Muhtemelen zehirlenmiş diye düşünüyoruz ki büyük bir ihtimalle de öyle. Çünkü hayvanların çoğu kusarak can vermiş. Ağızları açık bir şekilde can vermiş. Otopsi sonucunu bekliyoruz. İnşallah öyle bir şey olmamıştır. Oradaki insanların da pek duyarlı olmadığını gördük. Saldırıya da uğradım. Onun için de ayrı bir dava açtık. Bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-12-01 16:23:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.