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Muharrem İnce: Esad'a mektup yazdım ama benimle görüşmedi

DHA

Muharrem İnce: Esad'a mektup yazdım ama benimle görüşmedi


Ali Can ZERAYOlgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la görüşmek için herkesten önce kendisine mektup gönderdiğini fakat kabul edilmediğini söyledi. Türkiye'nin Esad'la bir an önce görüşmesi gerektiğini savunan İnce, "Ben Esad'a mektup yazdım, ilk kez söylüyorum bunu. Benimle görüşmedi. Görüşseydi, konuşacaktım bunları" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Kahvaltılı basın toplantısı düzenleyen İnce, Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la görüşmesi konusuna olumlu baktığını söyledi. Bir an önce Esad'la görüşülmesi gerektiğini savunan İnce, herkesten önce görüşmek için kendisine mektup gönderdiğini fakat kabul edilmediğini kaydetti. 
Suriye konusunda mutlaka Esad'la görüşülmesinden yana olduğunu belirten İnce, "Şimdi de 'Esad'la görüşebilirim' diyor. 'Görüşme' demiyoruz, bir an önce görüş. Ben Esad'a mektup yazdım, ilk kez söylüyorum bunu. Benimle görüşmedi. Görüşseydi, konuşacaktım bunları. Tabi benim devlette bir yönetim görevim olmadığı için görüşmedi ama Türkiye Cumhuriyeti uyurken, yönetenler uyurken, ben bu girişimi yaptım. İsterseniz mektubu önümüzdeki günlerde paylaşabilirim de. Görüşeceksen bir an önce görüş. Büyükelçiyi ata, bu sığınmacılardan bir an önce kurtulalım, gönderelim bunları, bu misafirlik fazla uzadı. Dün Türkiye'nin en büyük şehrinde, İstanbul'daydım. Türk göremedim sokakta. Aksaray, Laleli, Fatih buralarda Türk göremedim. Hepsi sığınmacıydı, hepsi Afrikalıydı. Büyük devletler dış politikalarını sokakta yapmazlar. Bu önemli bir sözdür. Erdoğan bunu öğrenecek. Sokakta dış politika yaparsan işte bu duruma gelirsin" diye konuştu.
'BANKALARDAN FAZLA BÜYÜYEN SEKTÖR YOK' 
Türkiye'nin ekonomi politikasını eleştiren İnce, "Türkiye'de bankalardan fazla daha büyüyen bir sektör yok. Ödeyemediğiniz doğal gaz faturasının parası bankadadır. Dolduramadığınız benzin deposunun parası bankadadır. Milletin cebinden paraları alıp bankaların cebine doldurdu. Sonra da utanmadan şehitlerle seçim sandığını aynı cümlenin içerisinde geçirdi. Seçimler, sandık ve şehitler aynı cümlenin içerisinde olmaması gereken şeylerdir. Bu ayıptır, yazıktır, günahtır. Sınırlar kevgire döndü. Bir terörist Suriye'den çıkıyor, İstanbul'a geliyor, İstanbul'da ev kiralıyor, tekstil atölyesinde işe giriyor. Sonra geliyor, Türkiye'nin göbeğinde, Beyoğlu'nda bomba patlatıyor. Sonra da utanmadan bize 'ensar', 'muhacir' palavralarını atıyorlar" dedi. 
'O KADAR GÜÇLÜYSENİZ ÇIKIN, BİRİNİZ ADAY OLUN' 
Muharrem İnce, 6'lı masayı da eleştirerek geçen günlerde açıkladıkları 'eş güdüm kurulu' projesine de tepki gösterip, "Bir 'eş güdüm kurulu' oluşturacaklarmış, 6 genel başkandan oluşan; bu eş güdüm kurulu, cumhurbaşkanını yönetecekmiş. Siz böyle bir adam bulabilir misiniz? Aday yapacaklar, o kişi 50 artı 1 alacak, cumhurbaşkanı seçilecek sonra dönecek 'Arkadaşlar ben yönetemem, siz bana akıl verin ben de yöneteyim' diyecek. O kadar güçlü adamsanız çıkın, biriniz aday olun, kazanın" diye konuştu. 
'6'LI MASANIN ÇÖZÜM ÜRETTİĞİ YOK, MİLLETİ OYALIYORLAR' 
6'lı masadaki liderlerin kendilerine güvenmediklerini öne süren İnce, şöyle devam etti:
"Demek ki siz kendinize güvenemiyorsunuz, 'Kazanamam' diyorsunuz. O kişi neden sizi dinlesin ki? O sizin emir eriniz mi? Yaveriniz mi? Bir kişiyi buldular, aday yaptılar. Sonra o kişinin kafası basmayacak, 6'lı masa buna talimat verecek. Böyle bir şey olamaz. 6'lı masada oturanlar, cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarsa cumhurbaşkanı; yardımcılarından talimat mı alacak? 6'lı masada oturanlar, milletvekili olacaklarsa cumhurbaşkanı; yasamanın üyesi olan milletvekilinden talimat alır mı? Dolayısıyla çözüm falan ürettikleri yok, milleti oyalıyorlar, kendilerine güvenleri yok. Bir proje üretmiyorlar. İş olsun, diye boş yere zamanı geçiriyorlar. Doğrudan Erdoğan'a çalışıyorlar. Erdoğan'a karşıymış gibi görünüp, doğrudan Erdoğan'a çalışıyorlar. Başörtüsü tartışmasından tutun da 'eş güdüm kurulu'na kadar açıkladıkları bütün işler, biraz derin düşündüğünüzde hepsi Erdoğan'ın işine yarıyor. Yıkılmış, bitmiş bir iktidarı son 2 ay içinde yeniden dirilttiler. Millet geçim sıkıntısında inim inim inlerken, son 2 ayda yaptıkları saçmalıklarla Erdoğan'ı yeniden ayağa kaldırdılar. Bitmişti bu iktidar. En büyük Erdoğancı, 6'lı masanın açıklamalarıdır, onlardır."
Muharrem İnce, toplantının sonunda partiye katılan yeni üyelere rozetlerini taktı. İnce, daha sonra alışveriş merkezinde esnafı ziyaret etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-12-02 13:08:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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