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Muharrem İnce: Esad'a mektup yazdım ama benimle görüşmedi (2)

DHA

Muharrem İnce: Esad'a mektup yazdım ama benimle görüşmedi (2)


'BENİ YÜZÜSTÜ BIRAKTILAR'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edirne merkezdeki esnafı ziyaret etti. İnce, ziyaret sırasında esnaftan birinin, 2018'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimindeki "Adam kazandı" söylemini hatırlatarak "Ayıp ettiniz" demesi üzerine o geceyi anlattı. İnce, "Seçimlerde arkadaşlarıma sordum; arkadaşlarım, 'YSK bir yanlış yapmadı' dediler. Ben de 50 bin avukatı çağırırım, demiştim. 'Yanlış yapmadı' dedikleri için kimseyi çağırmadım. Sonra önceden kararlaştırdığımız gibi otelin 8'inci katına gittik. En az 50-60 kişi vardık. Herkes oradaydı, parti genel merkezinden sonuçları istedik. 'Kayseri ne oldu? Kastamonu ne oldu? Edirne ne oldu?' diye. Bir müddet sonra CHP'nin sistemi çöktü. Bana bilgi veremiyorlar. İkinci tura kaldık mı, kalmadık mı; sonuç yok. Sonuç olmayınca sokağa çıksam desem ki 'İkinci tura kaldı', elimde belge yok, 'Kalmadı' desem belge yok. Moral sıfır, sistem çökmüş, beni bırakmışlar yüzüstü. Bu arada o sinirle İsmail Küçükkaya'ya 'Adam kazandı' diye mesaj attım, doğru. O sinirle attım, ben de insanım. Parti yöneticilerine soruyorum; 'Siz sandıklara gözlemci koydunuz mu? Türkiye'de 188 bin sandık var. Her bir sandığa gözlemci koyduk' dediler. Seçim bittikten sonra YSK'ya mektup yazdım. CHP gerçekten sandıklara gözlemci koymuş mu? Yüksek Seçim Kurulu'ndan bana gelen mesajda, AK Parti 181 bin 231 sandığa gözlemci bildirmiş. CHP 175 bin 661 sandığa gözlemci bildirmiş. Onların da bir kısmı görev yapmamış, 168 bin 962 kişi gitmiş" dedi
'MİLLETİN KARŞISINA ÇIKAMADIM, SANDIKTA BENİ SATMIŞLAR'
CHP'nin 12 bin 843 kişiyi sandığa göndermediğini dile getiren İnce, "CHP 12 bin 843 kişi hiç bildirmemiş, sandığa gitmemiş. 4 milyon oyu çöpe atmışlar. Bana bilgi veremedikleri için ben de milletin karşısına çıkamadım. Sandıkta satmışlar beni. Belge burada. Kızman gereken ben değilim. Ben cumhurbaşkanı adayıydım, ilk mitingimi de Edirne'de yaptım. Ben 81 vilayeti gezdim, miting yaptım. Partinin görevi ne? Sandıkları korumak. 13 bin sandığa gözlemciyi koymamış, oyları boşa bırakmış, bana da seçim gecesi bilgi verememiş, bilgi veremeyince ben de insan içine çıkamamışım. Kızman gereken kim? Kararı sen ver. Sandıkları boş bıraktılar, sattılar beni" diye konuştu.
'SANDIKLARI YİNE BOŞ BIRAKACAKLAR'
Gelecek seçimlerde il il isim vererek yine sandıkların boş kalacağını iddia eden İnce, "Bir daha seçim var ya. İl veriyorum. Şanlıurfa, Van, Erzurum, Konya; şu an yine CHP'nin sandıkları boştur. Yaklaşık 200 bin sandık var. Yalvarıyorum, muhalefetteki tüm partiler bir araya gelelim, sandıkları konuşalım sadece. Konuşan yok. Yine boş bırakacaklar, adımın Muharrem olduğu kadar eminim" dedi. 
Muharrem İnce, esnaf ziyaretinin ardından Keşan ilçesine gitmek üzere kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-12-02 16:23:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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