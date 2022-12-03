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AK Parti'li Aksal: Yerli ve milli olması gereken Kılıçdaroğlu'nun danışmanları Amerika ve Almanya'dan

DHA

AK Parti'li Aksal: Yerli ve milli olması gereken Kılıçdaroğlu'nun danışmanları Amerika ve Almanya'dan


Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Bugün Kılıçdaroğlu ekonomi programlarını açıklayacaklarını söyledi. Yerli ve milli olması gereken Kılıçdaroğlu´nun bir bakıyorsunuz danışmanları Amerika´dan, Almanya´dan. Zahmet edip Türkiye´ye bile gelmiyorlar. Video konferansla bağlanıyorlar. Biz kendi insanımıza güveniyoruz" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne´nin Keşan ilçesinde Sevim Yenice Konferans Salonu´nda partisinin İlçe Gençlik Kolları´nca düzenlenen `İlk oyum Erdoğan´a, ilk oyum AK Parti´ye´ etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Aksal, hedeflerinin gençler olduğunu belirterek, "Bizim mücadelemiz gençler. Bakın bugün Sayın Cumhurbaşkanımız 68 yaşında. Programlarını takip ediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz yurt dışında, bir bakıyorsunuz Ankara´da, bir bakıyorsunuz vatanın bir köşesinde. Bugün Şanlıurfa´daydı. Her gittiği yerde de mutlaka gençlerle buluşuyor. Neden? Çünkü bu ülkenin geleceği gençler. Her zamanda gençler olmuş. Biz, Fatih Sultan Mehmet Han´ın doğduğu bir şehirde yaşıyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul´u fethettiğinde 27 yaşındaydı. Çanakkale´de yine gençler vardı. 15 yaşında gençler cepheye koştular. O 'Z' kuşağı, 'X' kuşağı dediğimiz gençler 15 Temmuz´da tarih yazdılar. Tankların önüne ilk önce gençler koştular. Biz gençlerimizi, 'X' kuşağı, 'Z' kuşağı 'Y' kuşağı diye sınıflandırmıyoruz. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız? `Gençlerimiz bizim Teknofest kuşağımız´ Savunma Sanayimizi yüzde 7´lerden, yüzde 70´lere getirdik. O dünyanın gıptayla baktığı İHA´lar, SİHA´lar hemen yanı başımızda. Bizim geleceğimiz gençler. Bu ülkenin aydınlık yüzü gençler. Türkiye yüzyılı da, gençlerin yüzyılı olacak" diye konuştu.
`MECLİSTE ÇOK GENÇ MİLLETVEKİLLERİMİZ VAR´
AK Parti´nin gençlere yönelik birçok yenilik getirdiğini dile getiren Aksal, "AK Parti iktidara geldiğinde seçilme yaşı 30´du. Şimdi 18. Bu nedir biliyor musunuz? Biz gençlere güveniyoruz demektir. Bizim mecliste çok genç milletvekillerimiz var. İnşallah önümüzdeki dönem sayıları daha da artar. İlk oyum Erdoğan´a, ilk oyum AK Parti´ye. İnşallah önümüzdeki süreçte ilk oyunu AK Parti´ye verecek, ilk oyunu Erdoğan´a verecek gençleri ben buradan tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
`KILIÇDAROĞLU´NUN BİR BAKIYORSUNUZ DANIŞMANLARI AMERİKA´DAN, ALMANYA´DAN´
Fatma Aksal, konuşmasında 6´lı masayı da eleştirterek, "Bakıyorsunuz 6´lı masaya. 7´nci bir ayağı var da ondan utanıyorlar. Onu ortaya çıkarmıyorlar. Gerçi 6´lı masada da ne olduğu belli değil. Bugün Muharrem İnce Keşan´daydı ve 6´lı masanın ne olduğunu buradan bütün Türkiye´ye anlattı. Bugün Kılıçdaroğlu ekonomi programlarını açıklayacaklarını söyledi. Yerli ve milli olması gereken Kılıçdaroğlu´nun bir bakıyorsunuz danışmanları Amerika´dan, Almanya´dan. Zahmet edip Türkiye´ye bile gelmiyorlar. Video konferansla bağlanıyorlar. Biz kendi insanımıza güveniyoruz. Biz teknoloji olarak da yerli ve milli teknoloji hamlesi diyoruz. Gençlerimize de güveniyoruz. Gençler bir çoğunuz AK Parti iktidara geldiğinde doğmamıştınız bile. O günleri bilmiyorsunuz. Ama yerel belediyecilik anlamında AK Parti öncesinin ne olduğunu görmek istiyorsanız Edirne´ye gitmeniz yeterli. Hala maalesef Osmanlı´ya yaklaşık 1 asır başkentlik yapmış şehirlerin sultanı, sultanların şehri Edirne´miz hala çöp, çukur, çamur içinde. Hiç kimsenin birlik ve beraberliğimizin bozmasına fırsat vermeyeceğiz" dedi.
Etkinliğe, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, Keşan Parti Keşan Gençlik Kolları Başkanı Beril Üğdül, partililer ve gençler katıldı. Program, gençlerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2022-12-03 23:09:22

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