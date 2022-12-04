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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör şüphelisi yakalandı

DHA

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör şüphelisi yakalandı


Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY ve 1 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.
Jandarma ekiplerince Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.D. ve A.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.
Öte yandan jandarma ekipleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-12-04 12:18:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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