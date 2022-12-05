Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.
Jandarma ekipleri, Meriç ilçesi 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalışan E.B. ile Z.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan adli işlem yapıldığı belirlendi.
Öte yandan jandarma ekipleri, dün merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.A.'yı gözaltına aldi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-12-05 12:53:03
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