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Prof. Dr. Kara: Zincir marketler kooperatifçiliğin gelişmesini istemez

DHA

Prof. Dr. Kara: Zincir marketler kooperatifçiliğin gelişmesini istemez


Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)İSTANBUL  Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara, zincir marketlerin Türkiye'de kooperatifçiliğin gelişmesini istemeyeceğini belirterek, "Bu konu çok uzun yıllardır böyle. İstemediklerine göre; Türkiye'de kooperatifçiliğin gelişmesini isterler mi? Sürdürülebilir olmasını isterler mi? Market zincirlerinde yaratılan katma değer ülkemizde kalıyor mu? Katma değer bizde kalmazsa çocuğumuzu nasıl okutacağız? Nasıl tasarruf edeceğiz? Bunu yatırıma nasıl dönüştüreceğiz? Gerçekten ciddi bir olay" dedi.
Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliği işbirliğinde Kadın Kooperatifçiliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar konulu panel düzenlendi. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi´nde düzenlenen panele Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM İl Temsilcisi Nilgün Tan Tabakoğlu, akademisyenler, il genelindeki kadın kooperatifleri ve öğrenciler katıldı.
Panel öncesi katılımcılar, Balkan Kongre Merkezi Fuaye Salonu´nda il genelindeki kadın kooperatifleri tarafından kurulan stantları ziyaret etti. Stantlarda, kooperatiflerdeki kadınların el emeği gıda ev el işi ürünleri sergilendi. Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunması ile başlayan panelde, Trakya Üniversitesi ve KADEM tanıtım filmleri gösterildi. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Dörtlüsü´nün konseri ile devam eden panelin açılış konuşmalarını KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık gerçekleştirdi.
`BUGÜNE KADAR 50´YE YAKIN KOOPERATİFE DESTEK VERDİK´
KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, kadın kooperatiflerinin, kadınların bireysel ve sosyal hayatına ilişkin pek çok fayda içerdiğini belirterek, "İster toplumsal yarar, ister istihdam, ister üretim yapma amacıyla kurulmuş olsun kooperatifler kadınlara her açıdan etkileşim ve dayanışma fırsatı sunuyor. Kadın kooperatifleri bugün kadın yoksulluğuyla, işsizliğiyle mücadele ederken, sadece kadınların değil; ülkenin de sosyal ve ekonomik yönden kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. KADEM, bugüne kadar 50´ye yakın kooperatife destek verdi ve bu sayede yüzlerce kadına istihdam sağlamış oldu. Kooperatiflerin gelişimi için KOSGEB, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri gibi hem kamu, hem özel kurumlarla görüşüyor ve bu anlamda desteklerini talep ediyoruz. Satış ve pazarlama konusunda onların desteklerini alarak işbirliği sağlıyoruz" dedi.
'YARISI TAMAMEN KADIN OLAN ÜNİVERSİTEYİZ'
Rektör Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi´nin bölgenin en eski eğitim kurumu olduğunu söyledi. Tabakoğlu, "42 bin 500 öğrencisinin yarıdan fazlası kadın. 4 bin 700 çalışanı var; yüzde 49,73´ü kadın. Neredeyse yarısı tamamen kadın olan bir üniversite. Bu rakamlar Edirne´nin de bir güzelliğini gösteriyor. Kadın kooperatifçiliği gerçekten çok önemli bir fırsat. Bunun daha iyi bilinmesi gerektiğini düşündük ve Edirne İl Temsilciliğimiz ile beraber bunu hayata geçirmek istedik" dedi.
`YAKLAŞIK 200 KADIN KOOPERATİFLERİN ÜRETİM SÜRECİNDE´
Vali Kırbıyık da kadınların toplumsal hayat içerisinde edindikleri yerin, tüm dünyada önemli bir gelişmişlik göstergesi olduğunu belirterek, "Kadın kooperatifleri de son derece önemli bir görev icra ediyor. Kadınlarımızın, üretim süreçlerine dahil oldukça özgüvenleri de gelişiyor. Buna bağlı olarak sosyal hayatın içerisinde çok fazla yer ediniyorlar ve gerek aile içerisinde, gerek toplum içerisinde çok daha kararlı adımlar atabiliyorlar. Biz de bu seyri son derece önemsiyoruz. İlimizde 17 kadın kooperatifinin kuruluş aşamasını tamamladığını görüyoruz. 15 tanesi şu anda üretim süreçlerine dahil olmuş durumdalar. Yaklaşık 200´e yakın kadınımız bu kooperatifler vasıtasıyla üretim süreçlerinin içerisinde yer alıyor" diye konuştu.
İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara, sürdürülebilir kooperatifçilik ve kooperatifçiliğin geleceği konularında sunum yaptı. Kara, sunumunda zincir marketler ve ürün fiyatlarına dikkat çekerek, "Mersin halinde şu anda limon kaç lira? Peki bizim marketimizde kaç para? Bizim marketlerimiz kim? Yabancı mağazalar zinciri. Peki bunlar ne yapıyor ülkemizde? 3-5 liradan alıyor, 3-5 katına satıyor. Elde etmiş olduğu katma değer ile tekrar limon alıyor. Bunu kendi ülkesine gönderiyor. Çok zengin, alım gücü yüksek olan bu ülkeler, bizim limonumuzu bedavaya getirmiş oluyor. Ayrıca bundan para da kazanmış oluyor. Bunlar, Türkiye´de kooperatifçiliğin gelişmesini, kooperatiflerin market zincirlerinin oluşmasını, çiftçinin fazla para kazanmasını, ben olsam istemem. Empati yaptığım zaman öyle düşünüyorum. Bu konu çok uzun yıllardır böyle. İstemediklerine göre; Türkiye´de kooperatifçiliğin gelişmesini isterler mi? Sürdürülebilir olmasını isterler mi? Market zincirlerinde yaratılan katma değer ülkemizde kalıyor mu? Katma değer bizde kalmazsa çocuğumuzu nasıl okutacağız? Nasıl tasarruf edeceğiz? Bunu yatırıma nasıl dönüştüreceğiz? Gerçekten ciddi bir olay" diye konuştu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/KIRKLARELİ, (DHA)
2022-12-05 15:54:26

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