Edirne'de sokak ortasında silahlı çatışma; o anlar kamerada



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, iki araç içinde bulunanların birbirlerine karşılıklı ateş açtığı çatışmada 1 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan çatışmada bir çocuğun, kurşunların hedefi olmamak için park halindeki otomobilin arkasına saklandığı görüldü.

Olay, akşam saatlerinde Sabuni Mahallesi Selamsız Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 22 DY 626 plakalı otomobil ile 34 TCT 64 plakalı taksi içinde bulunanlar, henüz bilinmeyen nedenle birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Kısa süren çatışmada 7 el silah sesi duyuldu. Silahlı çatışma anları ise bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ticari araçtan ateş açılıyor. Bu sırada bölgeden geçmekte olan bir çocuğun silah seslerinin ardından park halindeki bir otomobilin arkasına saklandığı, bu sayede kurşunların hedefi olmaktan kurtulduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olay yerindeki detaylı araştırmasının ardından şüphelileri yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı. Çatışmanın ardından kaçan araçlardan 22 DY 626 plakalı otomobil, içindekilerle birlikte olay yerine yakın bir noktada, 34 TCT 64 plakalı taksi ise Kıyık semtinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Ticari araçtaki bir kişinin yaralı olduğu belirlenirken, iki araçtaki toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-12-05 19:15:29



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