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Edirne'de emlak ofisinde silahlı kavga; o anlar kamerada (2)- Yeniden

DHA

Edirne'de emlak ofisinde silahlı kavga; o anlar kamerada (2)- Yeniden


Sayın Yazıişleri müdürlerine;
'Edirne'de sokak ortasında silahlı çatışma; o anlar kamerada' başlıklı haberimizi, silahlı kavga ile ilgili Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama doğrultusunda son bilgilerle yeniden geçiyoruz. (DHA)
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YENİDEN Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, emlak bürosunda çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İstanbul'dan geldiği belirlenen 3 kişi, çıkan tartışmanın ardından otomobille bölgeden uzaklaşırken emlak ofisine tabancalarla ateş açtı. Emlakçıda bulunan bir kişinin de tabanca ile ateş açması sonucu yaşanan kısa süreli çatışma, çevrede korku ve endişeye neden oldu. İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda bir çocuğun kurşunlara hedef olmamak için park halindeki otomobilin arkasına saklandığı görüldü. Silahlı kavgaya karışan 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Kervansaray Şafak otopark yanında bulunan bir emlak bürosunda meydana geldi. İstanbul'dan geldiği belirlenen A.Ö., F.S. ve M.K., iddiaya göre emlak bürosunda görüştüğü T.K. ile tartıştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından 34 TCT 64 plakalı taksiye binen 3 şüpheli, emlak bürosuna tabancalarla ateş açtı. Emlakçı T.K.'nın da tabanca ile ateş açması sonucu yaşanan kısa süreli çatışma, çevrede korku ve paniğe neden oldu. İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde bir çocuğun kurşunlara hedef olmamak için park halindeki bir otomobilin arkasına saklanmaya çalıştığı görüldü. 
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmadan sonra kaçan İstanbul plakalı ticari takside bulunan 3 kişi olay yerine yakın mesafede polis tarafından yakalandı. Arabada yapılan aramada olayda kullanılan silah ve kesici aletler de ele geçirildi. Silahlı kavgaya karışan emlakçı da gözaltına alındı.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 4 KİŞİ GÖZALTINDA
Edirne Emniyet Müdürlüğü, silahlı kavga ile ilgili açıklama yaptı. 4 kişinin de yakalanarak gözaltına alındığı belirtilen açıklamada "Bugün saat 17.00 sıraların Kervansaray Şafak otopark yanında bulunan bir emlakçıda silahlı kavga olayına karışan ve İstanbul ilinden geldikleri tespit edilen A.Ö., F.S. ve M.K., isimli şahıslar olaydan hemen sonra Kıyık role uygulama noktasında, olayın diğer tarafı olan T.K. ise iş yerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır. Olayda kullanılan silah ve kesici aletlerin de ele geçirildiği konuyla ilgili olarak adli tahkikat sürdürülmektedir" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-12-05 20:26:14

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