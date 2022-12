Su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede, 3'üncü kez Türkiye şampiyonu oldu

Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE, (DHA) Edirne'de 6 yaşında su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede 200 metre serbest ve 400 metre karışıkta 3'ncü kez Türkiye Şampiyonu olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusu Beyza Işık'ın (13) hedefi olimpiyatlarda ülkeyi temisl edip madalya kazanmak.

Edirne'de yaşayan Beyza Işık, 6 yıl önce sudan korktuğu için başladığı yüzmede 3'ncü kez Türkiye Şampiyonu oldu. Edirne Yüzme Kulübü´nde başladığı yüzmede ilk derecesini, Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi 200 metre kelebek stilinde Türkiye Şampiyonu olarak kazanan Beyza Işık, daha sonra 400 metre karışık stilde 1'nci oldu. En son 2-4 Aralık´ta düzenlenen Türkiye Arena Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kelebek ve 400 metre karışık stillerinde birinci olan Işık, 3'ncü kez Türkiye Şampiyonluğu´na ulaştı. Aldığı başarılı derecelerin ardından Fenerbahçe Küçükler Yüzme Takımı'na transfer olan milli yüzücü Işık, en büyük hayalinin ise Olimpiyatlar´da madalya almak olduğunu söyledi.

"HEDEFİM OLİMPİYATLARDA ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMİSL ETMEK"

Hedefinin milli sporcu olarak olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek olduğunu belirten Işık, "Çok disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Sabah akşam antrenmanlarımı aksatmadan çalışıyorum. Beslenmemden uyku düzenime, antrenmanlarıma, hepsine çok dikkat ederek, böyle şampiyonalara çok güzel bir şekilde hazırlanıyorum. Her şampiyonada yeni rakipler çıkabiliyor. Heyecan her yarışta oluyor ama önemli olan bu heyecanı strese dönüştürmemek. 200 metre kelebek ve 400 metre karışık stillerinde Türkiye şampiyonu oldum. Fenerbahçe´ye transfer olmak çok güzel bir duygu. Böyle büyük bir kulübe katılmak gerçekten çok mutluluk verici. Bu kulüp çerçevesinde ilk kez yarışa katıldım ve çok mutluyum. Şu anki hedefim, milli takımda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Olimpiyatlara giderek ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

Küçük yaştan beri Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve hayalinde sevdiği kulübe transfer olmak olduğunu söyleyen Işık, "Ben küçüklüğümden beri Fenerbahçe´yi tutuyorum ve hayalim Fenerbahçe´ye transfer olmaktı. Bu kulübe transfer olduğum için de çok mutluyum. İlk önce ailemle görüştüler, sonra bana fikrimi sordular. Ben de zaten küçüklüğümden beri Fenerbahçe´de yüzmek istiyordum. Süreç böyle ilerledi, sonra da Fenerbahçe´ye transfer oldum. Şu anda da çok mutluyum" diye konuştu.

"YÜZMEYE SU KORKUM OLDUĞU İÇİN BAŞLADIM"

Yüzme sporuna su korkusu olduğu için başladığını ve ardından suyu çok sevdiğini anlatan Işık, "Yüzmeye su korkum olduğu için başladım. 6 yaşındayken ailem kursa yazdırmıştı. Çünkü sudan gerçekten çok korkuyordum. Sonra bırakmadım, suyu daha çok sevdim ve buralara kadar geldim. Korkumu yendim. Aslında korkudan başlayacak şampiyonluğa diyebiliriz. İnşallah daha da iyi olurum. Sudan korkuyordum, kendim yüzemiyordum. Yaz tatillerinde sürekli babama tutunuyordum. Hedefim, milli takım formasıyla olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil ederek, bayrağımızı göklere çıkarmak" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Beyza Işık'ın yüzmesi

-Yüzmeden detay

-Işık ile röp

-Madalyaları ile poz vermesi

-Detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE,(DHA)

2022-12-06 10:09:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.