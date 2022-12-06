Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken askeri yasak bölgede yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince dün Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri E.B. ve Z.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-12-06 13:23:51



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