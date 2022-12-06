Edirne´de organize suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, polis ekiplerince organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde organize suç örgütüne yönelik 13 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda O.K., K.K., U.K., Ö.Ç.Y., E.S., B.E., E.A., A.A., S.A. ve Ö.M. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 330 fişek, 1 elektroşok cihazı, 1 senet ve 2 gram esrar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-12-06 13:40:39
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